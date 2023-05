Gestione dell'acqua: tre pramiate

Il premio del Gruppo CAP è dedicato ai partner che si sono distinti per qualità, sostenibilità ed eccellenza operativa. Sono state 1.300 le imprese selezionate e i vincitori sono Mezzanzanica SpA, Pizio SpA e Teco Srl.

Integrare la sostenibilità nei modelli di governance e dei processi aziendali è il principio alla base del Top Supplier Award, il premio ideato da Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

Il riconoscimento, giunto quest’anno alla seconda edizione, intende infatti premiare i fornitori, iscritti nell’Albo aziendale, che si sono distinti nel corso del 2022 per le migliori performance in termini di qualità, sostenibilità ed eccellenza operativa nel servizio idrico integrato.

“Abbiamo creato questo premio per valorizzare i nostri partner supportandoli nell’adottare, anche all’interno delle loro realtà, quei valori di trasparenza, legalità e attenzione all’ambiente che riteniamo fondamentali per chi fa impresa oggi, spiega Michele Falcone, Direttore General Counseling e Appalti di Gruppo CAP. Si tratta del naturale proseguimento del cammino intrapreso con l’adozione del nostro Vendor Rating, il sistema di valutazione che ci ha consentito di misurare, monitorare e gestire in modo continuo e strutturato le performance delle aziende che lavorano con noi nell’ottica del miglioramento continuo sui parametri di sicurezza, green strategy, legalità”.

Il Top Supplier Award è infatti una tappa importante del percorso iniziato a partire dal 2019 con il sistema di Vendor Rating (VR), promosso da Gruppo CAP per introdurre nelle gare d’appalto un meccanismo di premialità legato al possesso di certificazioni ambientali e sociali (per esempio SA8000, ISO 18001, ISO 14001) e all’impegno documentato nella sicurezza, ai principi di etica, legalità, ambiente, diversity, change management e sicurezza sul lavoro.

I vincitori potranno usufruire di corsi di alta formazione in modalità e-learning, del valore di 3.500 euro, scegliendo tra vari argomenti, quali la formazione IT, etica e compliance, sicurezza, sviluppo di soft skills, per un periodo di 3 mesi e con la possibilità di attivare 5 utenze.

I tre vincitori della prima edizione del Top Supplier Award sono stati selezionati tra 1.300 imprese, iscritte all’Albo come fornitori qualificati e specializzati nell’offerta di attività e prestazioni nell’ambito del servizio idrico integrato.

• MEZZANZANICA SPA: impresa attiva da oltre 50 anni che ha per oggetto costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aero portuali e ferroviari, lavori di difesa e sistemazione idraulica edifici civili, industriali e monumenti, e naturalmente lavori idraulici (acquedotti, fognature, impianti di irrigazione). Ha ottenuto il massimo Punteggio in Vendor Rating grazie alle certificazioni e alla capacità di performance contrattuale.

• PIZIO SPA: impresa specializzata nella realizzazione di condotte per acqua, gas, linee elettriche e fognature, ha ottenuto il massimo punteggio in Vendor Rating grazie alle certificazioni e ai requisiti nel Sistema di Qualificazione Lavori, Forniture e Servizi e Gas ed Energia.

• TECO SRL: azienda specializzata nella consulenza in merito a sicurezza sul lavoro, ambiente, medicina del lavoro e formazione. Fornitore “qualificato” con il massimo punteggio legato ai parametri di Vendor Rating grazie alle certificazioni e ai requisiti nel Sistema di Qualificazione Professionisti.

La valutazione relativa all’assegnazione dei tre fornitori Top Supplier Award è stata effettuata dall’ufficio fornitori del Gruppo. I vincitori hanno soddisfatto tutte le condizioni indicate come “criteri di premiazione” nel bando pubblicato in data 08 Giugno 2022 nella sezione “Miei Bandi di gara” all’interno del portale acquisti di Gruppo CAP.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!