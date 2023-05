'Gusti e sapo(e)ri dell'esser genitori'

Cooperativa Comin, nell'ambito del progetto Fari, propone a Magenta, in Villa Colombo (via Lombardia 15), tre incontri gratuiti dedicati alla genitorialità. Si terranno sempre alle ore 20.30 nei giorni 18 e 25 maggio e 5 giugno.

Nel primo, la pedagogista Irene Auletta parlerà di amore, regole e condivisione. Nel secondo incontro sono previste testimonianze da parte di famiglie che hanno sperimentato diverse forme di genitorialità: dall'affido di pronta accoglienza alla prossimità famigliare, dall'adozione alle comunità familiari di accoglienza. Per finire poi con un ultimo incontro nel quale due pedagogiste accompagneranno le famiglie partecipanti a confrontarsi in merito alla genitorialità condivisa e all'accoglienza familiare.

