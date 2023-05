'Dedicata a Giovanni Paolo II'

Nel pieno delle polemiche che infangano la sua memoria, un momento per riaffermare il suo carisma e la sua fede esemplare. Proprio a San Giovanni Paolo II sarà ufficialmente dedicata la Chiesa del nuovo Ospedale di Legnano.

Martedì 16 maggio alle 15:00 sarà l’arcivescovo Mario Delpini a dedicare la chiesa, con una preghiera e con la benedizione solenne. Un modo, questo, per cementare ancora di più il rapporto tra la comunità di fedeli ambrosiani e gli operatori sanitari del nostro territorio, nell’ottica di una sinergia virtuosa che concorra al bene di ogni singolo paziente.

