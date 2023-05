'Dote Comune': 9 tirocini disponibili

Il Comune di Legnano, col progetto 'Dote Comune', ha attivato 9 tirocini retribuiti da 6 mesi con possibilità di proroga, prevalentemente per l'area amministrativa. Domande aperte da oggi 9 maggio.

Sono aperti da oggi al 23 maggio i termini per partecipare a ‘DoteComune’, un’iniziativa di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità civile che promuove le competenze di cui deve dotarsi il cittadino che si muove nella società della conoscenza. I nove tirocini extracurricolari proposti dal Comune sono aperti a tutti i cittadini maggiorenni disoccupati, inoccupati e studenti. I tirocini comportano un impegno di 20 ore alla settimana per sei mesi, rinnovabili per altri sei, e riconoscono un’indennità individuale mensile di partecipazione pari a 500 euro.

Le posizioni dei tirocini, prevalentemente per funzioni amministrative, sono: 3 in area Lavori Pubblici, 1 in area Cultura, 1 in area Ragioneria, 1 in area Tributi, 1 in area Servizi Demografici, 2 per il progetto ‘La scuola si fa città’.

Per aderire ai tirocini sono richieste competenze informatiche di base e le funzioni cui si riferiscono saranno: l'inserimento dati, la gestione delle pratiche amministrative, il trattamento di documenti amministrativo-contabili, la gestione delle comunicazioni in entrata e uscita e l’archiviazione di documenti.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno compilare e inviare la documentazione richiesta entro martedì secondo una delle seguenti modalità:

• da indirizzo mail ordinario all’indirizzo uff [dot] protocollo [at] legnano [dot] org

• tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica del Comune comune [dot] legnano [at] cert [dot] legalmail [dot] it

• consegna a mano negli orari di apertura all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano - Piazza San Magno, 9. (orari mattina: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00; orari pomeriggio: martedì 15:30 – 18:00, giovedì 15:30 – 18:45).

Sarà formulata una graduatoria e le persone individuate saranno invitate a colloqui di selezione. I tirocini inizieranno il giorno 8 giugno 2023.

Per maggiori informazioni: tel. 0331 471239 – 334 1008255.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!