U.S. Cuggiono, sfida salvezza

L'U.S. Cuggiono si contenderà la salvezza della Seconda Categoria nel playout contro la Pregnanese, che andrà in scena tra domenica 14 e domenica 21 maggio.

Una prestazione convincente, che fa promettere bene in vista del playout salvezza della seconda categoria. L’U.S. Cuggiono, domenica 7, è riuscito a strappare i tre punti nella sfida contro la Pregnanese, con una vittoria di misura grazie al gol decisivo di Forlani che ha fissato il tabellino sull’1-0.

Dopo una stagione complessa, la compagine cuggionese è ora in lotta per la salvezza. Dopo la retrocessione matematica del S. Ilario Milanese, ora il Cuggiono dovrà contendersi la categoria nel playout proprio contro la Pregnanese. La sfida decisiva, andata e ritorno, andrà in scena tra domenica 14 e domenica 21 maggio, con il fattore campo a favore dei pregnanesi, che giocheranno la sfida decisiva del 21 in casa.

