Tutti a bordo: si vola!

L’emozione del volo. Pronti, allora, ad alzarci in cielo. L’appuntamento è nel cosiddetto ‘pratone’ di Volandia (nei pressi dei grandi aerei) e qui, il tempo di qualche semplice, ma fondamentale, indicazione di sicurezza, ed eccoci a bordo di un elicottero Ecureuil AS350B3. Si va, insomma: prima tappa è il vicino aeroporto di Malpensa, sorvolando una parte della struttura e delle piste e la torre di controllo, quindi ci si sposta attorno, passando sopra il fiume Ticino e ad alcune aree verdi che gli passano accanto, fino a vedere più angoli del territorio da una prospettiva certamente differente e singolare e così rientrare al Parco e Museo del Volo. Un tragitto per scoprire questa zona, con le sue caratteristiche e particolarità, e farlo appunto in un modo che non è certo di tutti i giorni, anzi. Un’iniziativa che, ormai, è diventato un appuntamento fisso a Volandia e che ritorna grazie alla collaborazione con Eliossola. L’occasione per offrire ai visitatori un’esperienza unica e adatta a tutti, non solo a chi magari si è già cimentato con questa attività, ma anche per coloro che l’hanno vissuta per la prima volta. Là, tra le nuvole, in un breve viaggio capace di regalare emozioni davvero speciali e che conquista indifferentemente grandi e piccoli.

IN VOLO SUL TERRITORIO



