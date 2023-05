'ZERO': i libri dei ragazzi

Durante la cinque giorni che si terrà nel parco della ‘Marinoni’ a partire dall'8 maggio saranno ospiti il vincitore del Premio Strega Ragazzi Alessandro Barbaglia e la vincitrice del Premio Andersen over 15 Benedetta Bonfiglioli.

Comincia lunedì 8 maggio ‘ZERO’, uno dei pochi festival dei libri specificamente pensato per i teenager. Teatro dell’evento, che coinvolgerà circa 1.300 studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine (Tosi, Dante Alighieri, Levi Montalcini e Bonvesin della Riva) e diverse classi del Liceo Galilei, dell’ITC Carlo Dell’Acqua e dell’Isis Antonio Bernocchi, sarà il parco della biblioteca civica ‘Augusto Marinoni’ di via Cavour. Giunto alla seconda edizione, ‘ZERO Festival’ prevede diversi tipi di attività: incontri con gli autori, laboratori, giochi di società e animazione.

“Il successo della prima edizione del festival l’anno scorso ha contribuito a gettare le basi per quella Bibliocomunità che stiamo facendo crescere nelle sedi di via Cavour e Mazzafame”, commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato. “’Zero Festival’, in particolare, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie, una popolazione giovane che attraversa un momento di crescita e formazione della persona decisivo per gli anni a venire. Dedicare loro un festival significa riconoscere la centralità di un’età di passaggio e dedicargli l’attenzione che merita. Le diverse proposte di questo festival rappresentano per gli studenti un’occasione per conoscere meglio e dal vivo alcuni autori importanti nel panorama della letteratura per giovani, ma anche di stare insieme e fare nuove conoscenze attorno a passioni e interessi condivisi, come i fumetti, i giochi o la scrittura. Auguro a tutti i partecipanti di divertirsi e di ricevere stimoli che possano approfondire e coltivare”.

Le giornate del festival vedranno svolgersi il mattino gli incontri con gli autori e nel pomeriggio tenersi laboratori e giochi di ruolo. Scorrendo il programma lunedì 8 maggio Alessandro Barbaglia, Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021, presenterà ‘La Verità sul caso Hansel e Gretel’ (Mondadori), storia sul potere delle storie e sui labili confini che separano fiabe e realtà; martedì 9 maggio Chiara Lossani presenterà ‘Gandhi’ (edizione San Paolo), romanzo a più voci che mette in contatto i ragazzi con la lotta condotta dal Mahatma contro le ingiustizie, mentre Benedetta Bonfiglioli, Premio Andersen 2021 miglior libro +15 anni, presenterà in collegamento ‘Senza una buona ragione’ (Pelledoca Editore), romanzo che ruota intorno a una vicenda di bullismo; mercoledì 10 maggio Marco Erba presenta ‘Città d’argento’ (Rizzoli), il viaggio a ritroso nel tempo di un’adolescente di origine bosniaca negli anni terribili della guerra civile nell’ex Jugoslavia; giovedì 11 maggio Stefania Carini e Joanna Borella presenteranno ‘Le ragazze di Mister Jo’ (Mondadori), storia sul calcio femminile che abbatte gli stereotipi di genere; venerdì 12 maggio Sara Magnoli presenterà ‘Dark web’ (Pelledoca Editore), romanzo su una quattordicenne che ambisce a fare l’influencer e che sperimenta le insidie della rete. I laboratori si terranno nel pomeriggio: lunedì 8 maggio la disegnatrice Irene di Nello e la sceneggiatrice Ivana Murianni si occuperanno di tecniche di narrazione e disegno Manga; mercoledì 10 maggio Elisa Castiglioni tratterà ‘La scrittura come soft skill’. La gaming zone, a cura di Ludoteca Altomilanese, Go Club Legnano, Crimson Studies Creations e alla cui realizzazione contribuiscono i giovani volontari del Servizio Civile, sarà attiva con giochi in scatola e di ruolo tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.30. Chiuderà il programma venerdì 12 maggio alle 17.30 il concerto dei Wood Water Revue, rock n’ roll band dell’istituto Dell’Acqua.

Grazie all’attivazione di un progetto di alternanza scuola – lavoro con l’istituto Dell’Acqua, 44 studenti dell’indirizzo turistico saranno impegnati a supporto dell’organizzazione nell’accoglienza degli studenti, nelle interviste agli autori e ai ragazzi, nella consegna dei gadget, nella documentazione fotografica del festival e nelle riprese video.

Per le prenotazioni ai laboratori scrivere a biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net o chiamare lo 0331 547370. L’accesso alla gaming zone è libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!