Borse di studio LIUC

Nuovo riconoscimento per 31 studenti LIUC che martedì 9 maggio 2023 vengono premiati con le Borse di studio ottenute da Camera di Commercio di Varese, Comune di Castellanza, I-AER e Rotary Uniti per la Pace. La cerimonia sarà in Auditorium, a partire dalle 18. Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, il sindaco di Castellanza Mirella Cerini con l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi, il presidente di I-AER Fabio Papa e il presidente del Rotary Club La Malpensa Antonio Locati.

