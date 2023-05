Milan-Inter: in campo per l'euro-derby

C’è grande attesa a Milano e non solo per la doppia sfida di semifinale Champions. Pronti a scendere in campo: andata il 10 maggio, ritorno il 16.

Volendo riprendere quell’espressione ormai entrata sempre più a far parte del lessico comune: “A volte ritornano”. E stavolta per la Milano calcistica sarà un appuntamento da segnare bene sul calendario. Di nuovo ‘euro-derby’, infatti. Di nuovo Milan e Inter pronte a sfidarsi in Champions League, nella doppia gara che mai come oggi ha un sapore davvero unico e speciale. Già, perché la vincente staccherà nientemeno che il pass per la finalissima. La città della Madonnina, insomma, che si appresta a vivere un momento di grande competizione, adrenalina, emozioni e ovviamente pure qualche sfottò e soprattutto che è pronta, dopo anni e anni, a riprendersi il palcoscenico più importante della manifestazione. L’attesa è ormai finita, allora. Si scende in campo a San Siro. Andata il 10 maggio e ritorno il 16.

SOLO UN PRECEDENTE IN PASSATO

Milan e Inter di fronte in semifinale Champions: c’è solo un precedente. E’ la stagione 2002/2003, un’edizione storica per il nostro calcio con ben tre squadre italiane in semifinale: Juve e appunto rossoneri e nerazzurri. Del Piero e compagni finiscono contro il Real Madrid, mentre nell’altra semifinale c’è proprio il derby della Madonnina. 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno con gol di Shevchenko e Martins: passa il Milan per i gol in trasferta e grazie a un grande Abbiati che all’ultimo secondo ipnotizza Kallon. Ma le due formazioni tornano a sfidarsi sempre in Coppa anche nel 2004/2005. Stavolta però sono i quarti di finale; all’andata vittoria per i rossoneri per 2-0 con i gol di Stam e Shevchenko, mentre al ritorno una delle pagine più tristi del nostro calcio. Shevchenko la sblocca, poi Cambiasso segna il gol del pareggio, che viene annullato. E da lì, allora, ecco che allo stadio accade di tutto, con Dida che viene colpito da un fumogeno. Il portiere si accascia a terra e l’arbitro sospende la partita, portando successivamente la Uefa a decidere per la vittoria a tavolino a favore del Milan. La squadra di Ancelotti, quindi, arriva fino in finale, dove subisce la rimonta del Liverpool ad Atene.

