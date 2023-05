La storia che rivive a Turbigo e lo fa per il secondo anno consecutivo. Sabato 20 e domenica 21 maggio, infatti, il paese sarà teatro de ‘Lo sbarco in Lombardia’.

La storia che rivive a Turbigo e lo fa per il secondo anno consecutivo. Sabato 20 e domenica 21 maggio, infatti, il paese sarà teatro de ‘Lo sbarco in Lombardia’, che riporterà i partecipanti e i presenti a quel lontano 31 maggio 1800. E saranno, allora, diversi i momenti in programma: sabato mattina, ad esempio, spazio al ritrovo e all’allestimento del campo militare francese e austriaco all’interno del parco di Villa Gray, mostra dei quadri del pittore e rievocatore Mario Ferrari e, infine, visita delle truppe al ‘museo diffuso’ nelle vetrine dei negozi turbighesi. Al pomeriggio, invece, didattica fatta dai rievocatori nel campo militare, per poi, la sera, lasciare il passo al ‘Moment de mémoire sur le pont de Turbigo’ - ‘Moment des Erinnerns auf der -brucke in Turbigo’ e a seguire la rievocazione storica della battaglia sulla via Allea. Domenica mattina, quindi, didattica e pranzo, mentre nel pomeriggio truppe in marcia sulla ‘Route Napoleon’ verso il Ticino, inaugurazione della 4^ tappa dell’itinerario napoleonico in Turbigo e, in località Mulino del Pericolo, convegno culturale ‘Ritorno al Mulino del primo console Napoleone Bonaparte’, mostra fotografica della prima rievocazione, quadri di Mario Ferrari, presentazione della ricerca storica ‘Turbigo 31 maggio 1800 - una vittoria di Napoleone I’ e del progetto della ‘Route Napoleon’; in ultimo, momento conviviale.

