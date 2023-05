Le ciclabili 'Ugo Colombo'

Un omaggio alla storia, uno allo sport e uno ai sangiorgesi sottoforma di nuova opportunità per tenersi in forma: saranno inaugurate domenica 21 maggio le ciclabili dedicate al ciclista sangiorgese Ugo Colombo.

Un progetto che, scrive in una nota, "nasce da lontano grazie al costante lavoro di ricerca, scrittura e sana e caparbia volontà di Renzo Zannardi e della sua associazione ‘Ugo Colombo Hombre Vertical’”. E ricorda con affetto quando, a settembre del 2017, ebbe modo di trascorrere con Ugo Colombo una giornata a gustarsi la Coppa Bernocchi.

A San Giorgio, quindi, il 21 maggio, tutti in bicicletta a partire dalle 14:15. Per la storia luccicante che fu e per la San Giorgio che sarà.

