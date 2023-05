Chiuso il centenario del Circolo degli Artisti di Varese

Si è conclusa la manifestazione celebrativa dei 100 anni (1920-2020) del Circolo degli Artisti di Varese con una conferenza del professor Robertino Ghiringhelli a Villa Mirabello - Musei Civici di Varese

Nella prestigiosa Sala del Risorgimento di Villa Mirabello si è tenuta la conferenza del professor Robertino Ghiringhelli, docente dell'Università Statale di Milano ed in seguito dell'Università Cattolica, a conclusione della Mostra del Centenario organizzata dal Circolo degli Artisti di Varese con il patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto con la collaborazione di Associazione Culturale Europea - Centro Ricerche di Ispra, La Varese Nascosta e La Società Storica Varesina.

La manifestazione si è svolta durante tutto lo scorso mese di aprile in spazi differenziati con opere pittoriche di Soci storici e attuali del Circolo, ceramiche, immagini video, moto storiche e documenti sull'evoluzione artistica e sociale di oltre un secolo. Inaugurata ad inizio aprile con intervento di Autorità, Soci ed Ospiti ha avuto un notevole successo di pubblico nei vari ambiti di argomenti proposti.

L'apprezzata e molto partecipata conferenza del professor Ghiringhelli ha avuto come argomento principale la vita di Giovanni Bagaini, fondatore nel 1888 di La Cronaca Prealpina diretta fino al 1929 e divenuta in seguito il quotidiano La Prealpina, ma anche tanti avvenimenti ed eventi della storia, cronaca e costume varesini dalla fine '800 ai giorni nostri.

Sono intervenuti al coinvolgente incontro culturale il Presidente del Circolo degli Artisti di Varese, Antonio Bandirali, il Presidente onorario del Circolo, Ferruccio Zuccaro e il Consigliere della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Carlo Massironi che ha portato i saluti anche del Presidente Maurizio Ampollini.

Il Circolo degli Artisti di Varese è già in azione per realizzare nei prossimi mesi con la collaborazione di altre Organizzazione un evento celebrativo in occasione del Centenario della costituzione dell'Aeronautica Italiana. Il Comitato Organizzatore della manifestazione che comprenderà numerosi eventi renderà noto il programma appena verrà completamente definito.

