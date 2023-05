Quasi pronto il nuovo parco

Il T(h)ree Park è quasi ultimato: l’area verde in Via Modigliani ha la sua attrezzatura per allenarsi e per giocare.

Il T(h)ree Park è quasi ultimato: l’area verde in Via Modigliani ha la sua attrezzatura per allenarsi e per giocare. Il nome del parco infatti richiama il numero tre, tre come le aree attrezzate: la prima è il castello per fare calisthenics, la seconda è il campo da beach volley e poi quello da basket.

“I lavori di posizionamento dell’area giochi sono completati e sono costati 255 mila euro, di cui 190 mila ottenuti da Regione Lombardia e 65 da fondi di bilancio comunale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Maria Zanzottera – Sono inoltre strutture inclusive, pensate per i diversamente abili. Ora prevediamo di fare un prato intorno, che possa essere ‘utile’ anche per le api, nel senso che prevediamo la messa a dimora di fiori e piante mellifere. Mancano ora solo 15 alberi, previsti da progetto, che però risultano di difficile reperimento al momento. A breve contiamo di ultimare il tutto, sistemando anche il piazzale antistante, allargando l’aiuola verde, per una spesa di circa 50 mila euro”.

