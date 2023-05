La storia in sella. È quella del Pedale Castanese. Un mix di gare, successi e ricordi. Un mix che è tornato a rivivere con la mostra ‘Coppa Tre Martiri. La storia del Pedale Castanese’.

La storia in sella. È quella del Pedale Castanese. Un mix di gare, successi, ricordi e emozioni. Un mix che è tornato a rivivere con la mostra ‘Coppa Tre Martiri. La storia del Pedale Castanese’. Foto, trofei, magliette, bici e molti altri cimeli esposti in Villa Rusconi a Castano, in occasione del 25 aprile. “In questa iniziativa abbiamo voluto proprio ripercorrere alcune delle principali tappe che hanno contraddistinto la società sportiva - racconta Renzo Bellaria, ex corridore ed ex componente del Pedale - E si è deciso di farlo attraverso le immagini di tanti anni fa, ma anche con i maggiori trofei conquistati nel tempo. Si è cercato di mettere in risalto coloro che sono stati i fondatori”. Non solo il Pedale Castanese, però, perché contemporaneamente spazio pure alla mitica Coppa Tre Martiri, gara che ogni anno richiama tantissimi giovani corridori. “Una competizione che è un punto di riferimento a Castano e nel territorio intero - conclude Bellaria - Mi ricordo, ad esempio, da ragazzino quando ancora non correvo, l’attesa che c’era il giorno della corsa; la gente in strada o in piazza ad aspettare il passaggio degli atleti. L’emozione era grande; un momento di sport e di festa per la città”.

