SOI, VIII Camp Sportivo

La SOI Inveruno ha ufficializzato il programma del suo VIII camp sportivo. Mercoledì 17 maggio si terrà una riunione informativa alle 21:00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Inveruno, mentre le iscrizioni si apriranno il giorno successivo.

Finalmente la SOI Inveruno ha ufficializzato il programma del suo VIII camp sportivo, la proposta di centro estivo che occuperà l’estate dei ragazzi inverunesi.

Il programma si snoderà dal 12 giugno, la settimana dopo la fine delle scuole, e il 4 agosto, comprese anche due settimane aggiuntive dal 28 agosto all’8 settembre. Le attività, che si terranno fino a fine giugno presso le scuole elementari, e di lì in avanti alle scuole medie, inizieranno alle 8:00 della mattina per concludersi alle 17:30.

Per la partecipazione, vista la natura ‘sportiva’ dell’offerta, sarà necessario essere in possesso di un certificato di buona salute in corso di validità.

Mercoledì 17 maggio si terrà una riunione informativa alle 21:00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Inveruno, mentre le iscrizioni si apriranno il giorno successivo e sarà possibile prenotarsi fino al 28 maggio, all’indirizzo info [at] soiinveruno [dot] it. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito soiinveruno.com o chiamare il 3402342351

