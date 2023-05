Lombardia e pallavolo, binomio vincente

Il sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, è intervenuta oggi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano, alla presentazione della stagione delle Nazionali Azzurre della Pallavolo Italiana alla presenza del presidente Manfredi e di tanti campioni.

"Essere qui oggi - ha spiegato il sottosegretario Magoni - è una grande emozione. Regione Lombardia riconosce l'importanza di questa straordinaria disciplina che è presente in migliaia di Comuni e realtà lombarde, fiore all'occhiello tra gli sport nazionali grazie alle innumerevoli vittorie internazionali."

"Come Regione Lombardia - ha spiegato poi il sottosegretario - siamo fieri di contribuire, anche con un apporto economico di 120.000 euro, al grande evento dei Campionati Europei femminili che si disputeranno anche a Monza la prossima estate dal 16 al 19 agosto”.

"Siamo fieri di avere qui a Milano un polo di eccellenza come il Centro Pavesi - ha proseguito Magoni - un centro federale della Fipav, luogo dove la pallavolo contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi, delle nuove leve, dei nuovi campioni che ci auguriamo sapranno continuare a regalare successi alle nostre squadre nazionali juniores e seniores".

