'divARTImenti'... in val Vigezzo!

Domenica 14 maggio il centro storico di Santa Maria Maggiore e le frazioni di Crana e Buttogno saranno palcoscenici open air per piccoli eventi studiati per valorizzare le velleità artistiche dell'essere umano, in grado, appunto, di sollevare l'animo.

Da secoli conosciuta come ‘Valle dei Pittori’, la Valle Vigezzo ha nella tradizione artistica una delle basi su cui fonda la propria storia: Santa Maria Maggiore, nello specifico, anche grazie alla Scuola di Belle Arti ‘Rossetti Valentini’, che riaprirà il 24 giugno dopo lunghi lavori di ampliamento e ristrutturazione, e ad altri preziosi luoghi di cultura, rappresenta il fulcro di questo legame così forte con il mondo dell'arte.

L'Amministrazione del capoluogo vigezzino, forte del successo della prima edizione, ha quindi scelto di rinnovare l'appuntamento con ‘divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo’, in programma domenica 14 maggio. Dalle 10 alle 17 il centro storico di Santa Maria Maggiore e le frazioni di Crana e Buttogno saranno palcoscenici open air per piccoli eventi studiati per valorizzare le velleità artistiche dell'essere umano, in grado, appunto, di sollevare l'animo. In più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del paese.

“Lo scorso anno decidemmo di inserire questa novità nel nostro già ricco calendario di appuntamenti – dichiara il Sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – con un duplice obiettivo: da un lato potenziare ulteriormente la stagione primaverile, con una precisa volontà di destagionalizzare i flussi turistici e mettere in campo nuove proposte anche per i nostri concittadini, dall'altra offrire esperienze in grado di farci allontanare, almeno per una giornata, dalle preoccupazioni quotidiane, grandi o piccole. Il successo è stato importante e per questo rinnoviamo ‘divARTImenti’ con convinzione e con un variegato programma, sempre legato alle tradizioni artistiche della Valle Vigezzo”.

In varie zone del centro storico di Santa Maria Maggiore si alterneranno momenti artistici diversi, tutti con un unico denominatore: “sollevare l’animo”. Musica, performance di danza, letture, visite guidate, passeggiate, mostre ed allestimenti, racconti pensati per allietare il tempo, per renderlo speciale e leggero. La cartina con gli appuntamenti è visibile sotto.

“L’arte di camminare e stupirsi, l’arte di raccontare con passione, l’arte di danzare facendo poesia con i propri gesti, l’arte di emozionare con la musica, l’arte di leggere e far sorridere, l’arte di giocare: divARTImenti è un viaggio di un giorno fatto dentro e intorno a Santa Maria Maggiore, un’esperienza da vivere da soli o in compagnia, con lo scopo di partecipare – divertendosi, sollevando l’animo dalle preoccupazioni, deviando dal quotidiano – ai piccoli eventi (uno solo, alcuni o tutti) che si svolgeranno domenica 14 maggio a partire dalle 10 e fino alle 17 sul nostro territorio” – così presenta l'iniziativa la sua ideatrice, Monica Mattei, responsabile dell’ufficio turismo e cultura del Comune di Santa Maria Maggiore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!