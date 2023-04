Si è concluso nella serata di venerdì 28 aprile sul palco del Teatro Dante di Castellanza, con il patrocinio del Comune, il meraviglioso viaggio delle classi 3^A e 3^B dell’Istituto Maria Ausiliatrice alla scoperta della tematica del sogno rappresentata nel cinema.

Si è concluso nella serata di venerdì 28 aprile sul palco del Teatro Dante di Castellanza, con il patrocinio del Comune, il meraviglioso viaggio delle classi 3^A e 3^B dell’Istituto Maria Ausiliatrice alla scoperta della tematica del sogno rappresentata nel cinema. Gli alunni in uscita dalla scuola secondaria, che a giugno affronteranno l’esame finale del primo ciclo scolastico, hanno cominciato il loro percorso di approfondimento multidisciplinare lo scorso ottobre, con un viaggio di istruzione durato tre giorni passati a Roma, alla scoperta dei luoghi-scenario da film e del MIAC, Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema di Cinecittà. Nel mese di marzo, gli alunni hanno anche visitato il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il percorso di scoperta è culminato ora in una giornata di repliche di ‘Sognando… al cinema!’, performance teatrale a tema realizzata e interpretata dagli alunni delle due classi.

Lo spettacolo teatrale ha visto protagonisti i ragazzi, divisi in quattro gruppi che hanno affrontato la tematica del sogno attraverso il cinema secondo vari punti di vista: la storia della nascita del cinema nel primo quadro, che porta lo stesso titolo della rappresentazione; “Sognando… a Roma”, nella quale gli alunni hanno messo in scena la capitale come luogo magico e da film, rappresentato in cult quali ‘Il gladiatore’ e ‘La dolce vita’; ‘Sognando… di diventare grandi’, un percorso autobiografico alla ricerca di un orientamento nel percorso di studi e nella professione di domani, ispirato al film ‘Billy Elliot'; ‘Sognando… un nuovo mondo’, incentrato sul sogno americano e sulle migrazioni verso gli Stati Uniti del primo Novecento, liberamente tratto da ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. A conclusione dello spettacolo, il motto ‘carpe diem’, l’invito a cogliere l’attimo e realizzare il proprio sogno trasmesso dall’indimenticabile ‘L’attimo fuggente’.

Nel corso della performance teatrale si è esibito anche il coro dell’istituto Vocal Dreams, recentemente scelto per rappresentare la provincia di Varese nella rassegna lombarda ‘Cori di Classe’. Tanti anche gli ex alunni tornati a dare un contributo alla buona riuscita della serata, da Matilde Incagli ospite speciale sul palco, agli addetti a foto e video, fino alle maschere di sala.

La performance teatrale nasce al termine di un anno scolastico ricco di approfondimenti multidisciplinari sulla tematica scelta e di esperienze con esperti esterni. Gli alunni delle classi terze hanno seguito un percorso di avvicinamento all’analisi dell’opera cinematografica con Paolo Castelli, docente dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio e hanno poi approfondito il tema anche con i docenti di Arte e Immagine e Musica. Con le professoresse di Lettere hanno scritto il copione del loro quadro, mentre con tutti gli altri insegnanti hanno approfondito la tematica sotto vari punti di vista, ideato i movimenti di scena, gli oggetti, le scenografie, scelto le musiche e provato duramente, mettendosi in gioco in prima persona.

I 49 alunni delle classi 3^A e 3^B hanno imparato qualcosa che la scuola deve incoraggiare ogni studente a fare: avere un sogno da coltivare e per il quale lavorare sodo perché si possa realizzare. Come recita il foglio di sala citando Massimo Gramellini: “Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene. Continuerà a mandarti dei segnali disperati, come la noia e l'assenza di entusiasmo, confidando nella tua ribellione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!