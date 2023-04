Via al Centenario di don Milani

Si inizierà giovedì 4 maggio con un incontro per presentare la figura del sacerdote di Barbiana. Presenzieranno Mariangela Maraviglia, storica e studiosa di don Lorenzo, e Agostino Burberi, tra i primi allievi del sacerdote.

Prendono il via giovedì 4 maggio alle 21 a Palazzo Leone da Perego le celebrazioni in occasione del centenario della nascita di don Lorenzo Milani con una serata di presentazione della figura del sacerdote di Barbiana alla presenza di Mariangela Maraviglia, storica e studiosa di don Lorenzo, e di Agostino Burberi, uno dei suoi primi allievi e oggi presidente della Fondazione don Lorenzo Milani. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Fondazione, è organizzata dal coordinamento cittadino nato per celebrare l’anniversario sotto l’egida dell’amministrazione comunale e composto da istituti scolastici, realtà sociali, associazioni e Chiesa legnanese.

“Legnano ha dimostrato storicamente, nella sua toponomastica e nell’intitolazione di una scuola primaria, un’attenzione particolare verso don Milani”, sottolinea l’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. “Oggi, in occasione del centenario, può mettere a frutto il fatto di contare fra i suoi cittadini uno dei ragazzi di don Lorenzo, Agostino Burberi, che potrà contribuirvi in maniera preziosa, essendo stato testimone diretto del suo magistero, a far conoscere questa personalità. Don Milani, nella sua attività all’interno della piccola scuola di Barbiana, con l’attenzione rivolta ai soggetti all’epoca esclusi dall’istruzione, è stato un autentico precursore di quella che oggi potremmo a ragione definire una scuola pienamente inclusiva”. Il calendario delle iniziative in Città legate al centenario è in via di definizione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!