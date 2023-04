Avvicendamento in Consiglio comunale

Eligio Bonfrate, eletto nelle file della lista civica ‘Insieme per Legnano’ e attualmente Assessore alla cultura della legalità, ha assunto ora anche il ruolo di capogruppo del suo raggruppamento comunale, rilevato dal collega Mario Brambilla.

Si è registrato un avvicendamento al Consiglio comunale di Legnano. Eligio Bonfrate, eletto nelle file della lista civica ‘Insieme per Legnano’ e attualmente Assessore alla cultura della legalità, ha assunto ora anche il ruolo di capogruppo del suo raggruppamento comunale, rilevato dal collega Mario Brambilla.

La presidente dell’associazione ‘Insieme per Legnano’, Barbara Delfini, ha così commentato l’avvicendamento: “Alla luce di un percorso che ci ha portato non solo alla condivisione di una lista elettorale, ma di un lavoro sempre più impegnativo e coinvolgente a sostegno del sindaco Lorenzo Radice e della sua amministrazione, abbiamo maturato la decisione di avvicendare il ruolo di capogruppo da Mario Brambilla ad Eligio Bonfrate.

La nostra lista esprime quattro consiglieri all’interno del consiglio comunale di Legnano che, grazie anche alle caratteristiche e peculiarità che ciascuna componente conserva e che arricchiscono l’intera lista, hanno ricevuto deleghe specifiche in settori dell’amministrazione molto significativi per l’intera maggioranza (Mario Brambilla all’abitare sociale, Eligio Bonfrate alla cultura della legalità, Simone Bosetti per implementazione del progetto della tariffa puntuale, Anna Pontani alla disabilità).

Siamo arrivati a questa decisione, che ci è parsa ‘naturale’, non per una mera logica spartitoria di ruoli e incarichi ma proprio per consentire a ciascuno di noi di svolgere al meglio sia il lavoro in consiglio comunale, sia quello che le deleghe affidateci comportano.

A Mario il ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi e ad Eligio un grande in bocca al lupo ed auguri di buon lavoro!”

