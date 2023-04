Abbigliamento, come renderlo sostenibile?

Humana (che gestisce i famosi cassoni gialli), in collaborazione col brand Patagonia, organizza due incontri per imparare il riciclo dei capi usati e renderli così più sostenibili.

l 4 e il 6 maggio appuntamento nello store Patagonia Milano di Corso Garibaldi 127 per discutere del ruolo delle comunità locali e cimentarsi nell'upcycling creativo

Patagonia Milano e Humana People to People Italia uniscono di nuovo le forze per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di investire nelle comunità locali e di prolungare la

vita degli abiti partecipando alla Civil Week 2023.

Dal 4 al 7 maggio, infatti, Milano sarà lo scenario della più grande manifestazione dedicata alla cittadinanza attiva che coinvolgerà cittadini, organizzazioni del terzo settore e scuole per far vivere l'impegno civico attraverso iniziative diffuse su tutto il territorio. L’iniziativa è organizzata da Corriere della Sera - Buone Notizie, CSV Milano ETS, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona. Nel ricco calendario di appuntamenti ci sono anche le iniziative organizzate nello store Patagonia Milano.

Il noto brand di abbigliamento outdoor è da sempre in prima linea per la salvaguardia delle risorse naturali delle comunità e per promuovere un consumo responsabile: due elementi che rispecchiano profondamente anche la mission dell'ente no profit Humana People to People Italia che attraverso la raccolta, selezione e vendita di abiti usati finanzia e realizza progetti di sviluppo nel mondo e attività socio-ambientali in Italia.

Del ruolo delle comunità locali come motore di cambiamento si parlerà nel talk del 4 maggio alle ore 18:30 in Corso Garibaldi 127. L'incontro dal titolo ‘Coltivare insieme il futuro partendo dalla comunità’ approfondirà i risultati raggiunti sino ad ora dal programma di granting di Patagonia, che sostiene le attività di associazioni e ONG in tutto il mondo. Tra queste c'è anche Humana Italia, che grazie al sostegno ricevuto da Patagonia ha realizzato,

all'interno del suo orto di comunità a pochi passi da Milano, delle strutture per consentire di praticare l’agricoltura urbana ecologica anche a persone con ridotta mobilità. Parteciperà all’incontro anche Sai Che Puoi? campagna di mobilitazione e coinvolgimento civico.

L'ingresso al talk è libero previa registrazione al seguente link: https://coltivareinsiemeilfuturo.splashthat.com/.

Il 6 maggio invece sarà la volta del workshop ‘Old jeans, new actions’. Una sarta esperta guiderà i partecipanti nella realizzazione di un grembiule a partire da un paio di vecchi jeans: grazie alla tecnica dell'upcycling si scoprirà come dare nuova vita a un capo che non si indossava più, trasformandolo in maniera creativa e dandogli così una seconda possibilità. Il workshop si terrà in due fasce orarie (10:30-12:30 e 14:00-16:00) ed è a numero chiuso, previa iscrizione al seguente link: https://oldjeansnewactions.splashthat.com.

Per tutto il tempo della manifestazione e anche successivamente, sarà possibile per chiunque portare nello store di Milano i propri abiti usati, puliti e in buone condizioni, per affidarli a Humana e contribuire così a sostenere i progetti sociali dell'organizzazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!