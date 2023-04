L’ACLI di San Giorgio su Legnano, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine Assunta e all’associazione Insieme è meglio, ha organizzato per martedì 2 maggio un incontro per aiutare gli anziani ad individuare ed evitare potenziali truffatori.

Com’è noto, una delle minacce più concrete per gli anziani sono i truffatori che, fingendosi tecnici di società di energia o venditori di qualsivoglia sorta, si introducono nelle loro abitazioni nel tentativo di sottrarre beni e/o denaro.

E come per qualsiasi malattia, anche per questa brutta piaga sociale la migliore soluzione rimane la prevenzione. Proprio in quest’ottica ha voluto muoversi l’ACLI di San Giorgio su Legnano la quale, in collaborazione con la Parrocchia Beata Vergine Assunta e all’associazione Insieme è meglio, ha organizzato per martedì 2 maggio un incontro dal titolo ‘I consigli contro le truffe agli anziani’.

L’appuntamento è fissato per le ore 15 presso il Centro Parrocchiale in via Roma 5, e vedrà la preziosissima presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Legnano Domenico D’Errico, che metterà a servizio la sua lunga esperienza a tutela della cittadinanza per fornire i migliori suggerimenti per tutelarsi dai malintenzionati.

