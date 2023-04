Nuove luci per il campo

Il campo sportivo ‘Angelo Alberti’ è il polo sportivo per eccellenza di San Giorgio, insieme con il Pala Bertelli. Per questo motivo necessita di disporre sempre di un'adeguata illuminazione.

Il campo sportivo ‘Angelo Alberti’ è il polo sportivo per eccellenza di San Giorgio, insieme con il Pala Bertelli. Per questo motivo necessita di disporre sempre di un'adeguata illuminazione.

La giunta retta dal sindaco Claudio Ruggeri ha in questi giorni messo in campo un progetto di ampio respiro per il quale ha potuto beneficiare di un contributo dello Stato di 70 mila Euro. "Il progetto - ha spiegato in una nota il vicesindaco Walter Cecchin - prevede la sostituzione di tutte le parti illuminanti delle quattro torri faro e la sostituzione di tutti i corpi illuminanti degli spogliatoi. I lavori inizieranno entro il mese di settembre 2023".

Si tratta, nell'ottica della giunta di piazza Quattro Novembre, di uno degli step per dirigersi verso "il risparmio energetico che ha portato in questi anni alla sostituzione di oltre mille punti luce di illuminazione pubblica con tecnologia a LED delle luci della scuola di via Vittorio Veneto, di quella di piazza Quattro Novembre, della palestra di via Vittorio Veneto, della palestra Pala Colonne, della tensostruttura Pala Bertelli e di tutte le luci interne ed esterne del cimitero". Un beneficio che, oltre a essere di carattere ecologico, comporterà per la cittadinanza anche non minori benefici economici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!