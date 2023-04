Delpini per Santa Gianna

Venerdì 28 aprile alle ore 9:15, presso l’Aula Magna del Centro Paolo VI, l’arcivescovo inaugurerà la ‘Mostra in onore alla Maternità e alla vita’ con le opere realizzate dagli studenti delle classi quarte del liceo artistico ‘Luigi Einaudi’.

A Magenta, nell’ambito della giornata di chiusura dell’Anno Centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla, venerdì 28 aprile alle ore 9:15, presso l’Aula Magna del Centro Paolo VI, in via San Martino 13, l’arcivescovo Mons. Mario Delpini inaugurerà la ‘Mostra in onore alla Maternità e alla vita’ con le opere realizzate dagli studenti delle classi quarte del liceo artistico ‘Luigi Einaudi’.

Le opere degli studenti sono scaturite da un lavoro di presentazione e approfondimento della figura di santa Gianna proposto dai loro docenti.

All’inaugurazione, oltre all’arcivescovo, interverranno il prevosto don Giuseppe Marinoni e la dirigente dell’istituto Einaudi Maria Grazia Pisoni. Tre studenti spiegheranno il lavoro che è stato svolto e il significato delle opere della mostra che potrà essere visitata a ingresso gratuito fino al 13 maggio.

Don Giuseppe afferma: “La scelta dell’arcivescovo di venire a Magenta anche ad inaugurare la mostra è una gradita sorpresa che dimostra ancora una volta l’attenzione, da un lato nei confronti delle nuove generazioni - che in questo caso hanno dato nell’Anno Centenario la loro personale interpretazione artistica al significato della maternità e della vita -, dall’altro verso santa Gianna, donna moderna, medico, sposa e madre esemplare che è molto venerata in ogni parte del mondo e che possiamo dire con orgoglio essere una santa magentina, la santa della porta accanto”.

Gli studenti si sono occupati della realizzazione delle opere e dell’allestimento nella sala del Centro Paolo VI, curando anche la realizzazione di locandine e brochure, con il supporto dei docenti sono: Lipari, Stoppa, Contin, Vigna, Locatelli, Bosello, Onida, Bianchin ed Esposito.

Lo scorso aprile, nella sala conferenze dell’Istituto Einaudi, gli studenti sono stati introdotti al tema e alla figura di santa Gianna attraverso una conferenza tenuta da Valentina Di Marco, docente IRC (Insegnamento Religione Cattolica) presso la scuola secondaria di Arconate e studiosa della figura della santa.

Nelle settimane successive sono seguite delle lezioni nell’ora di IRC per contestualizzare la figura della santa nella società del ‘900 e risvolti per l’età contemporanea. Sono seguite, nelle ore di Storia dell’Arte, delle lezioni specifiche per studiare la figura della maternità e della vita nel contesto storico artistico e poi ancora lezioni dedicate alla preparazione delle opere nelle ore di discipline di indirizzo (pittoriche e laboratorio architettura).

Gli studenti hanno, infine, anche realizzato un ebook di testi letterari e poetici associato alla figura della Santa che sarà messo a disposizione dei visitatori della mostra.

Venerdì, l’arcivescovo mons. Mario Delpini, come da programma e già anticipato nei giorni scorsi, tornerà a Magenta in serata per celebrare alle ore 21.00 nella Basilica di Magenta, la messa di chiusura delle Celebrazioni e simbolicamente chiuderà la porta santa.

