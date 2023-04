Ligabue, nuovo singolo e due date in più

Il brano, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming dal 28 aprile. Insieme col brano, annunciate anche due date a Milano e Roma.

Il Liga è tornato! Venerdì 28 aprile esce ‘RIDERAI’ (Warner Music Italy), il nuovo singolo di LUCIANO LIGABUE che anticipa l’album di inediti in uscita in autunno.

Il brano, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, è in pre-save e pre-add qui: https://wct.live/app/37134/ligabue-riderai

In occasione dell’uscita, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di ROMA e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di MILANO.

I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, su Ticketone.

I due concerti nei club saranno anche l’occasione per ‘scaldare i motori’ in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

I biglietti per gli eventi negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, sono disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. RTL 102.5 è media partner dei concerti negli stadi.

Il brano, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming dal 28 aprile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!