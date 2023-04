Nasce la 'Festa del Salame Nobile'

Il programma della Festa prevede tre giorni di eventi in piazza Duomo a Crema dal 29 aprile all'1 maggio, coinvolgendo tutta la città con un ricco cartellone di appuntamenti con degustazioni guidate, cooking show, animazioni e laboratori dedicati ai bambini.

L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha partecipato, settimana scorsa, a Milano alla presentazione della prima Festa del Salame Nobile cremasco.

"Per Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore Beduschi - è un grande piacere celebrare l'inizio di una storia nobile, come è nobile il prodotto protagonista della festa. Il risultato di una sfida che il territorio cremasco ha vinto, sapendo legare l'agricoltura e le attività produttive con la tradizione e la cultura, le eccellenze della gastronomia con il turismo e il terzo settore. Insomma, un vero biglietto da visita di promozione a tutto tondo di Crema che vuole promuovere le sue tante eccellenze".

"I nostri territori - conclude Alessandro Beduschi - hanno volontà e forza per far conoscere ancora meglio la qualità dei loro prodotti abbinata alla bellezza dei luoghi dove nascono e l'appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026 sarà un banco di prova assoluto. La Regione sarà sempre al fianco delle sue comunità per far capire, a chi ancora nel mondo non lo sa, quanto sia bella la Lombardia".

