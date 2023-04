Il Terminal 2 cerca 500 dipendenti

Il secondo scalo di Malpensa riaprirà per l’estate, masi segnala un grosso problema: manca la forza lavoro! Edicole, bar, ristoranti negozi, autonoleggi necessitano di personale anche stagionale.

AAA personale cercasi per il terminal 2 di Malpensa. Il tempo di riapertura del terminal 2 di Malpensa si avvicina: dal 31 Maggio gli aeromobili ritorneranno ad atterrare e decollare da questo terminal, dopo una ‘chiusura forzata’ di ben tre anni (marzo 2020 n.d.r) a causa della riduzione drastica dei voli a seguito della pandemia e concentrazione di tutti i voli dal Terminal 1 di Malpensa (anche per ridurre i costi di gestione dell’aeroporto). In vista di questa gradita notizia, però, si segnala un grosso problema: manca la forza lavoro! Edicole, bar, ristoranti negozi, autonoleggi necessitano di personale anche stagionale (stimato in circa 500 persone nd.r.) La ricerca è davvero seria! Purtroppo però le candidature scarseggiano soprattutto nel settore commerciale. “Si stenta a trovare” chiosa tranchant il segretario generale della Filcams Cgil di Varese Livio Muratore. Quali le ragioni pratiche? Vuoi per i turni di lavoro (sabati e domeniche inclusi, mattine, pomeriggi e notti), vuoi per le condizioni salariali e contrattuali non eccessivamente allettanti anche per i neo diplomati/ laureati, vuoi anche la prospettiva di contratti di lavoro stagionali a volte rinnovabili, a volte no... insomma una serie di concause che di fatto rischiano di non far decollare al meglio la stagione turistica che, a detta degli operatori aeroportuali, sembra promettere molto bene in termini di presenze turistiche straniere. Ed è davvero una grande occasione per Malpensa: ad oggi ben 76 compagnie aeree hanno scelto lo scalo varesino con oltre 180 destinazioni coperte nel mondo e con nuove procedure molto più snelle e veloci per tutte le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e relativa riduzione “dei tempi tecnici”.

