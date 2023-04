Immagini che raccontano... Torna 'INVER1PhotoFest'

La rassegna curata da ‘Foto in fuga’ torna da sabato 13 maggio a domenica 28 maggio.

Tra per tornare l’INVER1PhotoFest, il festival della fotografia promosso da Foto in fuga, il foto club di Inveruno. Da sabato 13 maggio a domenica 28 maggio, presso la sala Virga della biblioteca comunale, in largo Sandro Pertini a Inveruno, si svolgerà la terza edizione di questo festival, che ha come scopo la promozione della cultura fotografica e dell’immagine sul territorio. L’evento sarà inaugurato venerdì 12 maggio alle 21 nella sala Virga della biblioteca comunale e, nelle tre settimane seguenti, si potranno ammirare i lavori collettivi proposti dalle quattro associazioni organizzatrici: ObbiettivaMente presenta “2 in 1”, lavoro di ritratto sulle lunghe esposizioni alla ricerca delle differenti rappresentazioni dei soggetti; Uno sguardo sul mondo propone “Fre(e)quenze”, suggestiva rappresentazione del movimento atletico su un singolo fotogramma; Società Italiana di Caccia Fotografica espone “Magie in natura”, una mostra che ci porta attraverso i 50 anni di fotografia naturalistica di questa associazione; Foto in Fuga Fotoclub espone “AssaggiAMO la FOTO”, mostra still life e light painting su prodotti e cibi alla scoperta del territorio. Per la rassegna dei giovani autori Inver1Young saranno esposti in sala studio il lavoro collettivo degli alunni della classe 3A SCS dell’Istituto IPSIA (Servizi culturali e dello spettacolo) Leonardo da Vinci di Magenta e la personale di Andrea Parisi, studente dello stesso istituto. Nei fine settimana ci saranno come di consueto le serate con gli ospiti: venerdì 19 maggio ci sarà Renato Marcialis, noto fotografo di still life, autore abile e sensibile, maestro nel plasmare la luce artificiale al fine di produrre originali composizioni a soggetto culinario; sabato 20 maggio saranno proiettati e raccontati dagli autori i lavori di Melissia Mecenero, Fabio Tacca, Fabio Cardano, Marco Pignolo, Renzo Petterino e Salvatore Fabozzi; venerdì 26 maggio Sergio Luzzini e Luca Vignati accompagneranno con degli audiovisivi tra le meraviglie della natura, dove passione e maestria si fondono in immagini incredibili ed emozionanti. Uno sguardo anche ai workshop gratuiti: domenica 14 maggio si terrà “Shooting Marcora Moda”, organizzato negli spazi della sala Virga da Foto In Fuga con la preziosa collaborazione delle classi 3° A, 4° A, 4° F e 5° A del corso tessile-sartoriale dell’istituto IIS Marcora di Inveruno, aperto a curiosi e fotografi che vogliono cimentarsi nella fotografia di moda e ritratto con flash da studio. Domenica 21 maggio, triplice appuntamento: negli spazi del palazzo delle associazioni, Uno Sguardo sul Mondo propone il laboratorio di fotografia stroboscopica; la Società Italiana di Caccia Fotografica sarà presente con uno stand nel parco comunale per illustrare il fascino della fotografia naturalistica e Foto in Fuga Fotoclub rende “AssaggiAMO la FOTO” un’esperienza sensoriale con assaggi dei prodotti soggetti della mostra, tutti offerti dai produttori locali. Per maggiori informazioni, basta visitare il sito Internet: https://www.inver1photofest.it/

