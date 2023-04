Milano con Regione per i trasporti

Si è svolto nella mattina di mercoledì 19 aprile, a Palazzo Marino, l'incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente.

Si è svolto nella mattina di mercoledì 19 aprile, a Palazzo Marino, l'incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente.

Il trasporto pubblico locale, su scala cittadina e metropolitana, il tema al centro del confronto: il sindaco Sala e l'assessore Lucente hanno condiviso l'intento di avviare un percorso di dialogo e collaborazione per migliorare un servizio fondamentale per cittadini e cittadine milanesi e non solo, per visitatori e visitatrici e city users.

Consapevoli di quanto l'efficienza del sistema del trasporto pubblico locale incida positivamente nel raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile e qualità ambientale, Comune e Regione lavoreranno insieme per raggiungere risultati stabili anche e soprattutto in una visione di medio lungo periodo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!