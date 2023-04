Conferma alla guida di Coldiretti Giovani

“Ringrazio tutti della fiducia. Vogliamo continuare a offrire un contributo importante per il rafforzamento della nostra organizzazione e per accompagnare il settore agricolo verso l’innovazione e lo sviluppo”.

Conferma alla guida di Giovani Impresa Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza: Davide Nava, 28enne suinicoltore di Roncello, in provincia di Monza e Brianza, è stato eletto per il terzo mandato Delegato interprovinciale del gruppo che riunisce i giovani soci del territorio.

“Ringrazio tutti della fiducia – dichiara Davide Nava, che entra di diritto anche nel Consiglio interprovinciale di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza –. Insieme agli altri componenti del nuovo Coordinamento di Giovani Impresa sul territorio vogliamo continuare a offrire un contributo importante per il rafforzamento della nostra organizzazione e per accompagnare il settore agricolo verso l’innovazione e lo sviluppo. Metteremo a disposizione le nostre idee e il nostro impegno per le nuove battaglie di Coldiretti, a cominciare da quella contro la carne sintetica: intendiamo far capire anche alle nuove generazioni le preoccupazioni per il futuro dell’agricoltura e per la salute dei consumatori”.

Davide Nava guida l’impresa di famiglia che si occupa di allevamento di suini, produzione di carne e insaccati oltre che della vendita diretta sui mercati di Campagna Amica. Eletto per la prima volta nel marzo 2016, è stato riconfermato all’unanimità alla guida interprovinciale di Giovani Impresa dall’Assemblea che si è riunita presso la sede milanese della Coldiretti, in via Fabio Filzi 27. Resterà in carica per i prossimi 5 anni.

Nel nuovo Coordinamento degli imprenditori under – precisa la Coldiretti – Nava sarà affiancato dai Delegati eletti nelle tre province: Sara Derottia (proveniente da Caselle Landi nel Lodigiano), Fabio Reina (Morimondo, Milano), Nicholas Fusar Poli (Arluno, Milano), Michele Grugni (Cervignano d’Adda, Lodi) e Giada Invernizzi (Vaprio d’Adda, Milano). “Io sono l’unico delegato uscente – dice Davide Nava -, per il resto la squadra è stata completamente rinnovata, a dimostrazione che la nostra è una famiglia dinamica e propositiva”.

“Il sostegno dei giovani è essenziale – dichiara Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, presente all’Assemblea con il Segretario di Giovani Impresa interprovinciale, Luca Sonzogni – soprattutto di fronte alle enormi sfide che ci attendono e che necessitano di contributi propositivi e di idee: dai cibi sintetici al contenimento della peste suina, dalla contrattazione sul prezzo del latte agli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici. Si tratta di temi che non possono essere affrontati dai singoli, ma rispetto ai quali bisogna assolutamente fare squadra”.

