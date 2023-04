La primavera del Cinemateatro Nuovo

Dal 20 aprile una programmazione ricca di sei appuntamenti con i migliori film della stagione, ogni venerdì sera alle 21:15 fino a maggio.

Giovedì 20 aprile 2023 parte lo Spring FilmForum di CinemaTeatro Nuovo Magenta : i film più strabilianti ed apprezzati da pubblico della stagione conclusasi con la ‘Notte degli Oscar’. E tante sono le statuette raccolte dal primo titolo in cartellone: ‘Everything everywhere all at once’, “il film definitivo sul metaverso”, come viene definito in maniera un po’ iperbolica ma che rende bene l’esplosività e la fantasia che caratterizzano la pellicola.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 27 aprile con “Il corsetto dell’imperatrice”, premio per la Migliore interpretazione (Vicky Krieps) al 75esimo Festival di Cannes (2022) nella sezione ‘Un certain regard’.

Terzo appuntamento, giovedì 4 maggio 2023, con un film italiano, di Susanna Nicchiarelli e con la giovane Margherita Mazzucco (protagonista de ‘L’amica geniale’), sulla vita e la personalità di Santa Chiara. ‘Chiara’ è appunto il titolo della pellicola che è stata anche presentata in concorso alla 79esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Quarto appuntamento giovedì 11 maggio con ‘Tutto in un giorno’, co-produzione Spagna-Regno Unito, protagonista la sempre più brava ed amata attrice Penelope Cruz .

Quinto appuntamento per giovedì 18 maggio, con il gradito ritorno del regista britannico Sam Mendes e del suo ‘Empire of light’, produzione statunitense nel cui cast spiccano, tra gli altri, Olivia Colman e Michael Ward.

Sesto ed ultimo appuntamento per giovedì 25 maggio con ‘Son’ del regista Floria Seller, anch’esso statuintense, con un cast di attori noti agli appassionati del grande schermo.

Ricordiamo che sono valide tutte le convenzioni di riduzione con le associazioni (vedi sito) e le CTN CARDS. Il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto per giovani sino a 26 anni a 4 euro. Tutte le info e la prevendita senza commissioni aggiuntive : www.teatronuovo.com – tel 0297291337

