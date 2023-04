Amici Anpi Buscate, in collaborazione con il Comune e in occasione del 25 Aprile (Festa della Liberazione) ha organizzato una serie di incontri e momenti di riflessione.

Amici Anpi Buscate, in collaborazione con il Comune e in occasione del 25 Aprile (Festa della Liberazione) ha organizzato lunedì 17 aprile nell'ambito della mostra "Immagini di Resistenza" con le foto di Ettore Serafino, un incontro con Adolfo Serafino (figlio di Ettore). Si parlerà della Resistenza nelle valli torinesi della brigata alpina autonoma "Adolfo Serafino". Mentre venerdi 21 aprile spazio alla lettura teatralizzata di alcune pagine di Beppe Fenoglio a cura del Teatro Caverna di Bergamo. Gli eventi si terranno alle 21 a Buscate in biblioteca.

