La fisica quantistica sul palco

Al Teatro Menotti, in prima nazionale, dal 21 al 23 aprile ‘Entangled’, il nuovo spettacolo di Gabriella Greison sul fisico Wolfgang Pauli.

Al Teatro Menotti, in prima nazionale, dal 21 al 23 aprile ‘Entangled’, il nuovo spettacolo di Gabriella Greison, tratto dal libro ‘Ogni cosa è collegata’ che la medesima autrice ha pubblicato per Mondadori.

Un viaggio alla scoperta dei segreti di uno dei fisici quantistici più importanti del XX Secolo, Wolfgang Pauli. Pauli è stato definito, per stessa ammissione del memorabile scienziato tedesco, l’unico e degno successore di Albert Einstein, e lo spettacolo avrà a tema le sue principali scoperte scientifiche, tra cui il ‘principio di esclusione’, la caratteristica di ‘spin’ dell’elettrone e la scoperta dei ‘neutrini’, che saranno trattate in modo chiaro e comprensibile per tutti.

Il protagonista è appunto Pauli, che sarà interpretato da Gabriella Greison in prima persona: la scelta è artistica e in un certo senso psicologica, e ricorda il consiglio del famoso psicanalista Karl Jung di cercare dentro di sé il proprio contrario.

