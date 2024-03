Biblioteche e nuove forme della lettura

Il 20 e 21 marzo si terrà il Convegno delle Stelline 2024, quest’anno ospitato a Palazzo Lombardia e presso la Biblioteca Valvassori Peroni.

Il 20 e 21 marzo si terrà il Convegno delle Stelline 2024, quest’anno ospitato a Palazzo Lombardia e presso la Biblioteca Valvassori Peroni. Al centro di questa edizione la riflessione sul rapporto tra le biblioteche e la lettura. La tematica, di attualità sotto il profilo culturale, biblioteconomico e tecnologico, sarà trattata nella sua trasversalità, avendo cura di cogliere i trend al centro della ricerca scientifica in questo campo e individuando le specificità tipologiche con cui si presenta nell’ambito delle biblioteche pubbliche e accademiche.

Il 22 marzo si terrà In Archivio, giornata di informazione, aggiornamento e dibattito rivolta al mondo degli archivi. La quinta edizione, per la prima volta con uno spazio interamente dedicato, seguirà il Convegno delle Stelline, rielaborandone il focus sulla lettura e inserendosi in un contesto scientifico di alto livello. In programma l'apertura straordinaria dell'Archivio storico di Regione Lombardia.

Grazie alla collaborazione di BBF, nei tre giorni di Convegno Piazza Città di Lombardia diventa una biblioteca ispirata ai moderni schemi di design europei. Stelline in Piazza rappresenta una delle molteplici soluzioni di biblioteca, oggi luogo di aggregazione, crescita, confronto e formazione. Gli elementi presenti sono frutto di idee creative trasformate in prodotti attenti alla qualità e alla sostenibilità ambientale.

