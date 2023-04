La mostra 'Salon Bite and Go' curata da Nicoletta Rusconi e allestita presso il Nucleo NP di Palazzo Lombardia. La rassegna è visitabile fino al 20 aprile.

"Far conoscere l'arte contemporanea, promuovere gli artisti, sviluppare competenze e valorizzare il merito non può che trovare casa nella sede di Regione Lombardia. Tutto ciò nel periodo in cui Milano e la Lombardia ospitano la MiArt, Fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano (14-16 aprile ndr), la Design Week e il Salone del Mobile (18-23 aprile)". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando all'inaugurazione della mostra 'Salon Bite and Go' curata da Nicoletta Rusconi e allestita presso il Nucleo NP di Palazzo Lombardia. La rassegna è visitabile fino al 20 aprile.

"La nostra Regione e le sue sedi - ha continuato Fontana - sono da sempre culla di innovazione e cultura che, come in questo caso, viaggiano sul medesimo binario grazie al genio di questi 100 artisti. Permettere di liberare la creatività sganciandola dal qualsiasi tipo di vincolo, di tema, di dimensione spaziale vuole essere il segnale che Regione Lombardia vuole dare a chi ha voglia di fare, di creare, di lavorare, di portare valore aggiunto in tutti i settori".

L'esposizione è stata organizzata da Nicoletta Rusconi che da tempo si occupa del concept e della realizzazione di progetti indipendenti in ambito artistico e culturale, in collaborazione con artisti di fama internazionale e imprese italiane interessate ad investire nella produzione di opere, mostre ed iniziative culturali. A tal fine è impegnata nel creare una solida sinergia tra il sistema delle imprese, gli artisti, le istituzioni, i collezionisti e il pubblico.

I progetti seguiti vanno dalla produzione di opere d'arte e di design, all'organizzazione di eventi speciali ideati ad hoc, ai servizi editoriali e al fundraising.

SALON BITE AND GO - Nicoletta Rusconi Art Projects ha fondato ARTbite, scegliendo Instagram come piattaforma per promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea. Nel 2021, una versione fisica e itinerante di ARTbite si afferma con il nome di 'Bite and Go'.

Il progetto prende ispirazione dal Salon des Refusés di Parigi e coinvolge 100 artisti invitati a realizzare una nuova opera, di piccola dimensione, nella massima libertà di media e tema.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da oggi fino al 20 aprile, ad eccezione di domenica 16.

Questi gli orari: dal 13 a sabato 15 aprile e, anche, lunedì 17 aprile, dalle 11 alle 18, con ingresso da NP (via Restelli). Dal 18 al 20 aprile aperture serali dalle 18 alle 21, con ingresso da N1.

