Il tempo di un caffè. Per far conoscere le sue idee per lo sviluppo futuro di Bareggio e raccogliere impressioni e suggerimenti dei cittadini. Dopo l'ufficializzazione della candidatura per cercare di strappare un secondo mandato alla guida del paese, il sindaco uscente Linda Colombo invita lunedì 17 aprile alla "Caffetteria del Portico" di via Martiri di Bologna all'iniziativa "Un caffè con Linda". Colombo è sostenuta nel suo percorso per cercare di riconfermarsi da Lega Salvini, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Bareggio nel Cuore e lista civica Linda Colombo sindaco.

