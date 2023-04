Amga Sport: nominato il liquidatore

Con la nomina dell’avvocato Luigi Galimberti (dello Studio Legale Associato Zanardi – Galimberti di Milano), in qualità di liquidatore di AMGA Sport, ha preso il via la procedura di liquidazione della società.

Con la nomina dell’avvocato Luigi Galimberti (dello Studio Legale Associato Zanardi – Galimberti di Milano), in qualità di liquidatore di AMGA Sport, ha preso il via la procedura di liquidazione della società (partecipata al 100% da AMGA), che per 18 anni ha gestito le piscine comunali di Legnano e di Parabiago, con una parentesi di 4 anni (dal luglio 2014 al luglio 2018), in cui le era stata affidata anche la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali presenti nella città del Carroccio (con la sola esclusione dello stadio Giovanni Mari).

Il subentro di Galimberti (che sostituirà l’Amministratore Unico, Igor Piovesan), rappresenta il primo passo dopo che, nei mesi scorsi, era stato espletato l’iter dei passaggi preliminari necessari per poter liquidare la società: approvazione da parte del Coordinamento Soci di AMGA (27 gennaio), approvazione dei consigli comunali dei due Comuni interessati (Parabiago – 6 marzo; Legnano- 20 marzo), approvazione dell’Assemblea Soci di AMGA (23 marzo) e dell’assemblea soci di AMGA Sport (30 marzo).

Nella mattinata di mercoledì a Palazzo Malinverni il presidente del Gruppo AMGA, Alessandro Gregotti, alla presenza anche dell’Amministratore Unico di Amga Sport, Igor Piovesan, ha presentato il liquidatore al Sindaco e all’assessore allo Sport. Durante l’incontro sono stati esposti i prossimi passaggi che la procedura di liquidazione implicherà, a partire dall’analisi della situazione dei dipendenti, per poi giungere al tavolo di confronto con le parti sociali.

Queste, le conclusioni alle quali si è giunti, con parere unanime:

- Anche in questa fase di liquidazione della società, sarà garantita l’apertura di entrambi gli impianti (quello legnanese di viale Gorizia e quello parabiaghese di via Carso), insieme alla continuità dei servizi;

- A Parabiago sarà garantita l’apertura per l’intera stagione estiva, mentre le attività dell’impianto di Legnano termineranno il 31 luglio, al fine di consentire la pulizia della vasca olimpionica e il completamento dell’intervento di ristrutturazione degli spogliatoi “Impero”;

- Con decorrenza dal mese di settembre l’impianto di Legnano sarà preso in carico da un nuovo gestore, che subentrerà, a seguito di gara d’appalto;

- Dal mese di settembre Parabiago definirà la forma di gestione del proprio impianto.

Preme, inoltre, sottolineare che è stata espressa, da parte di tutti, la volontà di garantire la continuità dei rapporti di lavoro e di collaborazione attualmente in essere: la ferma intenzione di salvaguardare dipendenti e collaboratori stagionali sarà fatta presente anche ai nuovi gestori, compatibilmente con i vincoli dettati dalle procedure.

Non mancherà, infine, l’attenzione nei confronti delle varie società sportive affinché possano proseguire, senza disagi, nella loro attività.

