Via i lavori per il campo "Battaglia"

L'impianto accusa i segni dei tempi e, quindi, necessita di essere sostituito.

L'amministrazione comunale di Busto Garolfo interverrà ad apportare migliorie al sistema di sollevamento delle acque reflue di fognatura degli spogliatoi del campo sportivo "Battaglia". Un intervento ritenuto prioritario vista, da un lato la storicità della struttura sportiva bustese, dall’altro il suo ampio utilizzo su più fronti che lo rende un vanto del tessuto sociale cittadino.

"Gli interventi rivestono carattere d'urgenza – spiegano dal comune – in considerazione della natura igienico-sanitaria collegata all'interno utilizzo degli spogliatoi per le attività sportive delle società operative al Centro sportivo". L'intervento ammonta a circa 4100 euro.

