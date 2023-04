Già nel corridoio le emozioni si mischiano con la curiosità e soprattutto con la storia. Pochi passi, poi, ed ecco che si è letteralmente rapiti da quei velivoli.

Già nel corridoio le emozioni si mischiano con la curiosità e soprattutto con la storia. Pochi passi, poi, ed ecco che si è letteralmente rapiti da quei velivoli che hanno scritto pagine e pagine nel nostro Paese e non solo. “Benvenuti” nel padiglione dell’Aeronautica Militare a Volandia: un intero spazio, inaugurato solo poche settimane fa, dove i visitatori avranno modo di vivere e conoscere ancor più da vicino questa importante e straordinaria realtà, punto di riferimento in Italia e in generale nel mondo intero. “Un’iniziativa che vuole commemorare il centenario proprio della nostra Aeronautica – spiega Luciano Azzimonti, vicepresidente del Parco e Museo del Volo – Nell’area, infatti, ci sono diversi aerei, pezzi dal grande significato, oltre ad un mega schermo che proietta l’evoluzione dei vari velivoli. Non è, però, finita qui, perché su ogni mezzo che viene rappresentato si illumina un faro per indicare ai presenti di quale si sta parlando. E’ certamente un ulteriore tassello per Volandia; un’altra occasione per il territorio e per quanti vengono a visitarci, che così hanno modo di essere ancora di più parte della bellissima storia dell’Aeronautica Militare e del volo”. (Foto Gianni Mazzenga)

STORIA E EMOZIONI: IL PADIGLIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!