Pari Opportunità al centro di Città Metropolitana

Un ente al passo coi tempi e inclusivo. Il settore Politiche del lavoro e Welfare guarda al futuro e diventa Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità.

Il modello organizzativo dell’ente, infatti, evolve dinamicamente in relazione agli obiettivi del Piano strategico e alle esigenze della sua attuazione, nonché in ragione dei bisogni da soddisfare per assicurare alle cittadine e ai cittadini elevati standard di prestazione e servizi.

Per meglio rappresentare nell’organigramma dell’Ente le funzioni attribuite dalla legge in materia di controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano, ecco quindi il Settore Politiche del lavoro, Welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità, incardinato nell’Area Pianificazione e sviluppo economico.

“La Città metropolitana di Milano dimostra, da sempre grande attenzione ai temi del Welfare e delle pari opportunità – afferma il vicesindaco Francesco Vassallo – Una delle missioni del nuovo Piano strategico adottato dall’ente riguarda proprio l’inclusione e la coesione, che si traducono nell’attuazione di politiche e azioni volte alla promozione delle pari opportunità tra cittadini e cittadine. Come istituzione ed ente di area vasta è forte l’impegno nel promuovere una cultura inclusiva a livello metropolitano e, oggi, valorizziamo questa volontà rinominando un settore per noi importantissimo”.

