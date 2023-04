Tris d'oro per Pucci

Continua a macinare successi Tommaso Pucci, il diciassettenne atleta di sport da combattimento della Versus di Legnano.

Continua a macinare successi Tommaso Pucci, il diciassettenne atleta di sport da combattimento della Versus di Legnano. Dopo essere diventato il primo atleta del Legnanese ad ottenere un risultato a livello nazionale nella lotta greco romana (conquistando un Bronzo ai recenti campionati italiani) ed aver conquistato il titolo europeo juniores nelle MMA ha ora ottenuto 3 successi in altrettante discipline nell’ultima tappa del circuito Born To Fight, uno dei più importanti del Nord Italia. Come già in altre occasioni l’allievo del Maestro Guido Colombo ha gareggiato tra i senior e si è imposto, oltre che nelle MMA e nel grappling (un tipo di lotta senza kimono) anche nella Kickboxing. In quest’ultima disciplina Pucci era al debutto assoluto e si è imposto nettamente contro un avversario più grande e più esperto in questa disciplina.

“A dirla tutta – commenta il suo coach Guido Colombo – è stato forse quello di Kickboxing il match in cui Tommaso ha offerto la sua prestazione migliore. Ne sono rimasto piacevolmente sorpreso anche perché avevamo deciso di fare quel match solo per accrescere la nostra esperienza nelle cosiddette tecniche di striking ovvero i colpi con calci e pugni, nell’ottica della carriera che sta iniziando nelle MMA. In quest’ultima disciplina che fonde tecniche di colpi e lotta Tommaso si è già distinto conquistando un titolo continentale juniores ed imponendosi sempre grazie alle sue grandi doti lottatorie, le stesse che a febbraio gli sono valse, da debuttante assoluto, uno storico Bronzo ai campionati italiani di greco romana. Volevamo valutare le sue capacità in un combattimento con ammessi solo i colpi ed è andato benissimo, una prestazione molto convincente soprattutto pensando al proseguimento della sua carriera”.

Ora Pucci è atteso a Torino il prossimo 30 aprile nella terza tappa dei campionati italiani di MMA e grappling. In entrambe le discipline è in lizza per il titolo.

