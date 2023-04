A Buscate si è costituita la nuova atletica: si chiama ASD Buscate Atletica 2022.

A Buscate si è costituita la nuova atletica: si chiama ASD Buscate Atletica 2022. A rimetterla in piedi ci ha pensato Pier Paolo Pilò, docente di educazione fisica alle scuole medie di Castano Primo, ma trasferitosi a Buscate ormai due anni fa, proprio per lavoro.

“Con il Covid la vecchia società di atletica ha smesso la sua attività e i bambini e ragazzi iscritti si sono ‘dispersi’ in altre realtà sportive del territorio – racconta Pilò – Ma insegnando a scuola a Buscate, mi resi conto che se avessi istituito di nuovo l’atletica, sarebbero tornati. E così è stato”.

Con il nuovo anno scolastico a settembre, sono cominciati i primi corsi e da poco la realtà si è data una struttura con un direttivo, composto da Pilò, fondatore e presidente, e due consigliere. “A oggi abbiamo circa 25 iscritti, che vanno dalla scuola materna alle medie. Per il momento facciamo attività promozionale e qualche gara ma non da campionato. Abbiamo attivato tre corsi il sabato mattina, in cui appunto facciamo corsa, salti e lanci. Con l’autunno e in base al numero di iscritti, vedremo se attivarne altri. Per ora ci basta aver riportato l’atletica a Buscate, che non è cosa da poco”.

Per maggiori informazioni, e per iscrizioni, basta seguire il gruppo su Facebook “asd BUSCATE ATLETICA 2022”.

