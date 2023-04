Un parco giochi 'inclusivo' al Pratone

Il parco giochi al Pratone di Buscate è in fase di ampliamento.

Il parco giochi al Pratone di Buscate è in fase di ampliamento: “La ditta appaltatrice Stileurbano di Abbiategrasso, che è specializzata in questo, si sta occupando di integrare con giochi di tipo inclusivo, accessibili anche ai diversamente abili, ma non solo – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Per questo lavoro, l’anno scorso ci eravamo aggiudicati circa 30 mila euro su fondi regionali. Ci auguriamo che l’implementazione con questo tipo di giochi renda il parco un luogo ancora più aggregante e accogliente, davvero per tutti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!