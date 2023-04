Mykolaiv: protocollo di collaborazione

Siglato l’accordo tra One Works e LIUC che sancisce l’avviata collaborazione sulla fase di analisi per la realizzazione del progetto UN4Mykolaiv.

Siglato l’accordo tra One Works e LIUC che sancisce l’avviata collaborazione sulla fase di analisi per la realizzazione del progetto UN4Mykolaiv. Un lavoro chiave che pone le basi per consentire, entro il prossimo anno, al team internazionale e a quello di esperti locali di lavorare insieme allo sviluppo del masterplan che in diverse fasi nei prossimi decenni guiderà la ricostruzione della città, tra le più importanti in Ucraina e tra le più colpite dalla guerra. La sottoscrizione del protocollo è avvenuta con la firma del rettore Federico Visconti e di Giulio De Carli, founder e managing partner di One Works.

