Area Cometa: arriva un 'Tigros'

Sono giorni importanti per il futuro urbanistico dell'area a ovest di Cuggiono: si stanno infatti definindo gli ultimi dettagli tecnici per l'avvio all'intervento edilizio nello spazio dell'ex industria Cometa. I lavori che, dopo un processo di bonifica durato diversi mesi, son rimasti sospesi sono quasi pronti a ripartire con una grossa novità. Risulta infatti confermato che l'operatore economico che ha preso in carica il cantiere, rispetto ad un'ipotesi iniziale che vedeva la realizzazione di un supermercato U2, ora ha trovato un accordo per la realizzazione di un 'Tigros'.

La restante area sarà invece adibita a palazzine e per il Comune ci sarà l'importante intervento, a scomputo oneri, di realizzazione del tratto di pista ciclo-pedonale verso Inveruno, ricollegandosi all'intervento inverunese già realizzato.

