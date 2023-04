Mattarella premia il Claun Pimpa

Marco Rodari, “Claun il Pimpa”, che ogni anno va in luoghi di guerra per far sorridere i bambini nominato 'Cavaliere della Repubblica' da Mattarella. Nel settembre 2021 era stato ospite del laboratorio scuola/oratorio 'Circolando' a Castelletto.

Ci sono cittadini che vanno oltre al senso del dovere, dedicando il loro impegno a progetti umanitari, alla solidarietà, con attività di volontariato, a favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute, fino a giungere a veri e propri gesti di eroismo. In una cerimonia al Quirinale, venerdì 31 marzo, il Presidente Mattarella ha conferito trenta onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Il capo dello stato si è rivolto loro affermando: "... Avete interpretato il senso del dovere e dell'umanità in maniera aperta... malgrado guerre di aggressione, oppressioni, negazione di diritti, l' umanità avanza… La libertà, in realtà, non trova un limite in quella degli altri, ma si realizza insieme a quella degli altri".

Anche nel nostro territorio abbiamo avuto l'onore di avvicinarci ad un esempio significativo tra questi nuovi Cavalieri della Repubblica. In particolare l'hanno conosciuto i bambini e ragazzi che a settembre del 2021 avevano partecipato a Castelletto di Cuggiono all'attività "Circolando", un pon realizzato con l’Istituto Comprensivo. Tra le interessanti e divertenti iniziative proposte, vi è stato proprio l'incontro con Marco Rodari, conosciuto come "Claun il Pimpa". Un clown che da diversi anni si adopera per regalare sorrisi ai bambini, in particolar modo quelli più sofferenti, svolgendo la sua missione soprattutto nelle zone di guerra (negli ultimi mesi ha portato meraviglia tra i bimbi in Ucraina), che ha sempre ripetuto: “Il sorriso di un bimbo vale la mia vita”. Un grazie da parte della comunità cuggionese è doveroso, insieme alle più sentite congratulazioni. Tornerà a “trovarci” nei prossimi giorni, ospite dalla 'Route di Pasqua' organizzata da don Stefano Cucchetti con gli scout della Diocesi di Milano.

Marco Rodari, “Claun il Pimpa”, grato per la preziosa (e meritatissima) onorificenza, ha affermato: “Grazie alla Presidenza della Repubblica che premiando un pagliaccio ha dato un riconoscimento a tutte quelle persone che si adoperano per regalare sorrisi, in particolar modo Sorrisi”... “Vorrei dedicare questo riconoscimento a tutti i Bimbi della guerra”. Lui che li raggiunge “armato” solo di un naso rosso, per far sorridere il cielo.

