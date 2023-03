Marzorati nel 'Gruppo Misto'

Gabriele Marzorati, sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Robecchetto, lascia il gruppo consiliare di minoranza 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio'.

Gabriele Marzorati, sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Robecchetto, lascia il gruppo consiliare di minoranza 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' e la sezione cittadina della Lega. "Proprio nelle scorse ore - afferma - ho inviato la comunicazione al sindaco e segretario comunale, avviando così di fatto il recesso ed il contestuale inizio della procedura per la costituzione di un nuovo gruppo, che per ora sarà denominato 'Gruppo Misto', in attesa di individuare un nome diverso. Le motivazioni che mi hanno portato a questa decisione sono di natura politica e di mancata condivisione delle iniziative dell'ormai mio ex gruppo consiliare".

