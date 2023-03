I sindaci alla LIUC

Sabato 18 marzo è la data in cui, in tutta Italia, si celebra la Giornata in memoria delle vittime del Coronavirus, a ricordo perenne di un evento che rimarrà per sempre scolpito nella mente di tutti gli italiani: i camion militari che, nel 2020, lasciavano Bergamo carichi di bare. Anche l’ASST Valle Olona desidera prendere parte a questa giornata con alcune iniziative che si svolgeranno venerdì 17 marzo.