C'era una volta la Fiera...

Anche se si è giunti alla 26esima edizione, la 'Fiera di Primavera' di Cuggiono non c'è più: questa la triste sintesi di una domenica che a tanti ha lasciato l'amaro in bocca.

Per i cuggionesi era un piccolo 'vanto, il momento in cui, dopo l'inverno e con le prime giornate calde ci si ritrovava a vivere il commercio locale e gli eventi nella splendida cornice di Villa Annoni. Si sviluppava dalla chiesa di San Rocco fino all'intersezione di via Varese; al 'Piave' ospitava mostre e iniziative, in Villa Annoni artigianato, associazioni e giochi. Dentro il parco giochi per bambini, cavalli, rievocazioni...

L'area del 'Piave' completamente deserta, la stessa piazza San Maurizio con ben pochi stand, vuoto anche lo spazio vicino al parchetto dell'Avis, nulla nell'aia (ad eccezione della parte ristoro del gruppo WIP) e nel chiostro; praticamente deserta Villa Annoni se non per lo stand delle 'Guide Culturali'.

Un senso di malinconia e disagio dichiarato da molti cittadini perchè, se è vero che il pomeriggio il tempo non ha aiutato, la percezione generale è che comunque fosse ben poco attrattiva. Sui social molti i commenti negativi, ma se qui si entra nel campo dei punti di vista, rimane purtroppo la constatazione che l'appuntamento principale per sviluppare commercio e dare lustro al paese sia stato quest'anno ben poco sfruttato.

