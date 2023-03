Legnano con le donne vittime di violenza

Il Comune, in collaborazione con la Rete Ticino Olona, organizza due webinar per il reintegro lavorativo delle donne vittime di violenza.

Due webinar gratuiti per illustrare alle imprese del Nord Ovest di Milano finanziamenti e incentivi per la Certificazione della parità di genere, una misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. L’iniziativa è organizzata mercoledì 29 marzo e lunedì 17 aprile dalla Rete Antiviolenza Ticino Olona in collaborazione con Afol Metropolitana ed è finanziata da Regione Lombardia nell’ambito degli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Nei webinar ai datori di lavoro dei quattro ambiti territoriali (Legnanese, Castanese, Magentino e Abbiatense) saranno date informazioni sul progetto Rete Antiviolenza, sui Fondi di Regione Lombardia finalizzati all’autonomia abitativa e lavorativa e sulle modalità per aderire alla certificazione di genere per equiparare il trattamento lavorativo tra uomini e donne.

«Il fine ultimo dell’iniziativa -spiega Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva di Legnano, Comune capofila della Rete antiviolenza- è creare un’intesa con le imprese disponibili ad assumere donne vittime di violenza. Il che significa, attraverso tavoli tecnici e protocolli di intesa, avere risorse disponibili sul mondo del lavoro che siano di supporto al progetto di autonomia lavorativa e abitativa delle donne prese in carico. Con questa iniziativa intendiamo completare il percorso seguito con la Rete Ticino Olona dalle donne che sono state vittima di violenza, ma anche offrire un approfondimento su un argomento, il gap salariale e le differenti opportunità di carriera, che continuano a rappresentare una difficoltà con cui tutte le donne devono fare i conti».

Destinatarie di questo programma di intervento sono le donne vittime di violenza maschile prese in carico dalle reti o che abbiano concluso la presa in carico da non oltre sei mesi. Gli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’autonomia economica sono rivolti alle donne disoccupate o anche desiderose di migliorare la propria condizione lavorativa.

Il programma dei webinar tratterà le novità sui finanziamenti per certificarsi e sugli incentivi per le aziende certificate, con riferimento al Bando di Regione Lombardia “Verso la certificazione della parità di genere”; la cornice normativa; le linee guida per l’attuazione delle politiche di parità di genere; l’iter per la certificazione.

